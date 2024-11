Un incendio ha carbonizzato un’autovettura e danneggiato pesantemente il portone di un garage al piano terra di una palazzina, in via Garibaldi, a Realmonte. Il rogo, ieri, verso le due e mezza della notte. A fuoco una Renault Clio, di proprietà di un pensionato di 67 anni, di Porto Empedocle, ma domiciliato a Realmonte, poi le fiamme si sono propagate al portone di un vicino garage appartenente ad un residente della zona.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i carabinieri del nucleo Radiomobile. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. Da una prima perizia effettuata, durante la notte, non sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti, né altri inneschi. Gli stessi vigili del fuoco non si sono sbilanciati parlando di cause ancora in fase di accertamento.

La Procura di Agrigento, subito notiziata, ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’intera vicenda.

