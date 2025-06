Piero Barone, il celebre tenore del trio Il Volo, è tornato nella sua amata Naro, per celebrare un evento molto speciale: il matrimonio del fratello Francesco e della cognata Rita. A testimoniare la sua presenza nel paese natale, una foto postata sul suo profilo Instagram che ha subito conquistato il web. Nell’immagine, Piero è ritratto con indosso un elegante completo, occhiali da sole e un sorriso autentico, seduto tra alcuni anziani del luogo, simbolo del forte legame che lo unisce alla sua terra.

Accanto a lui, nella foto, anche Gianluca Ginoble, collega e amico fraterno. Non è raro, infatti, che i componenti del gruppo — Gianluca, Ignazio e lo staff che li segue — scelgano la Sicilia per passare del tempo insieme, approfittando delle vacanze e della calorosa ospitalità dell’isola.

Piero ha raccontato più volte di trascorrere regolarmente l’estate nella vicina località balneare di San Leone, ad Agrigento: «Sanno tutti che vengo qui ogni estate – ha dichiarato recentemente – e appena possono vengono a trovarmi anche i miei amici e il mio manager».

Un’occasione speciale, dunque, che unisce la gioia familiare a quella di ritrovare le radici, in un contesto di festa, amicizia e appartenenza.

Tra un bagno di sole e una corsa al tramonto, Barone non rinuncia mai a tenersi in forma. Gli piace correre sul lungomare di San Leone, un posto che – dice – lo fa stare bene. La Sicilia resta il suo centro gravitazionale, nonostante i mille viaggi in giro per il mondo. E Agrigento, con la sua gente calorosa e il mare che abbraccia il mito, è sempre lì: nel cuore di Piero.

L’amore per la sua terra, Pietro Barone e Il Volo lo hanno sempre dimostrato, contribuendo con generosità e passione alla promozione della Sicilia. Indimenticabile il concerto a Piano San Gregorio, così come l’omaggio natalizio al Tempio della Concordia, realizzato in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura.

Immagini e note che hanno fatto il giro del mondo, con ampia diffusione televisiva, portando la bellezza di Agrigento sotto i riflettori internazionali.

E chissà che Barone, nella sua amata Naro, non stia preparando una nuova sorpresa per la sua terra.

Una terra che deve molto a Il Volo, eccellenza musicale riconosciuta in tutto il mondo, vero patrimonio italiano.

