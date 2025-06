Non è ancora chiara la ricostruzione del vasto incendio che ha devastato il fondo agricolo di proprietà di un trentottenne libero professionista favarese. Il danno è ingente. Le fiamme hanno raso al suolo 700 alberi di mandorlo, ulivo e da frutto e incenerito 40 piante di viti. E’ successo nelle ore notturne in contrada “Dile”, nelle campagne di Naro. A fare la scoperta è stato lo stesso proprietario del terreno a cui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della Stazione di Naro.

Privilegiata l’ipotesi che l’incendio sia partito dalle sterpaglie presenti in un appezzamento di terreno non molto distante alla proprietà del favarese. Le fiamme in poco tempo si sarebbero estese. I militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini per risalire al punto di innesco del rogo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp