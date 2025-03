Laura Franchini, la ballerina argentina che ama Agrigento: “La Sagra del Mandorlo mi ha cambiato la vita”

La incontriamo mentre parla con molta familiarità con due Agrigentini e presto scopriamo che anche Piazza Cavour, dove si trova per esibirsi sul palco per uno degli spettacoli della Sagra del Mandorlo in Fiore, le è familiare.

“Ho molti amici qua e tutto mi piace di Agrigento: la Sagra, la gente, il vostro mare, San Leone”.

Il mistero si fa più fitto.

Ma presto scopriamo che lei, Laura Franchini, è una ballerina del gruppo folkloristico che arriva dall’Argentina. Sul web poi scopriamo anche che è un volto noto nel suo paese.

È la direttrice del Ballet Cultural Argentino.

“Ho scoperto l’amore per la danza grazie alla Sagra del Mandorlo in Fiore nel 1977, quando sono arrivata qui per la prima volta”.

Ma non è l’unico amore che ha scoperto.

Laura Franchini si è sposata nel 1986 con un agrigentino e con lui è volata in Argentina, dove hanno vissuto per molti anni, ma tornando spesso in Sicilia.

“Ci siamo scritti lunghe lettere per una decina di anni con il mio ex marito. Ogni lettera arrivava ogni due mesi a destinazione. Buenos Aires-Agrigento. Non è certo come ora che posso parlare con mia figlia in un attimo”, racconta.

Ha una figlia e nipoti in una casa a San Leone.

È il frutto di quell’amore nato grazie alla Sagra.

Oggi è tornata ancora una volta per la Sagra del Mandorlo.

Ha già incantato e commosso la gente di Agrigento pochi giorni fa al Teatro Pirandello durante una serata dedicata al Tango argentino, perché è una grande insegnante di Tango nel suo paese.

“Dal 1977 vengo ogni anno e da tempo anche due volte l’anno, ormai amo Agrigento da tempo e da decenni arrivo anche con qualsiasi gruppo folkloristico venga dall’Argentina per partecipare alla Sagra”, dice Laura.

Ha una formazione in medicina: “ho interrotto quegli studi per volare a New York e seguire la scuola di danza di Rudol’f Nureev, ma amo tantissimo anche la danza folkloristica”, aggiunge.

La sua dedizione all’arte della danza e il suo impegno nella promozione della cultura argentina sono riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale.

Ha collaborato con vari artisti e istituzioni, contribuendo alla diffusione del patrimonio culturale argentino attraverso il balletto.

Sotto la guida di Laura Franchini, il Ballet Cultural Argentino si distingue come compagnia stabile di balletto folcloristico con sede a Moreno, Buenos Aires. La compagnia partecipa attivamente ad eventi culturali, rappresentando l’Argentina in occasioni significative come il Día Nacional del Folklore e come la Sagra del Mandorlo in Fiore.

Nonostante i suoi impegni di insegnante presso il Ballet Cultural Argentino, non manca mai agli appuntamenti importanti per far conoscere il tango e il folklore del suo paese nel mondo, combinando la sua esperienza artistica con un forte impegno educativo e culturale.

Ha studiato presso l’Instituto Superior de Formación Docente N° 21 Dr. Ricardo Rojas, dove non impari solo ad insegnare danza, ma anche a fare beneficenza. In questi giorni infatti studenti e docenti di questo istituto sono impegnati ad assistere le famiglie colpite dall’inondazione di Bahía Blanca, che ha già causato 16 morti e 1.200 sfollati.

“Quando ami un’arte come la danza, poi ami tutto. Apri il cuore a tutto”, ci dice Laura Franchini.

Sul suo profilo Facebook, dove ha molti amici agrigentini, ha già pubblicato decine di scatti per far conoscere sui socialle sfilate, gli spettacoli del Festival Internazionale del Folklore, che conosce ormai benissimo, come conosce bene la lingua italiana, per cui oltre che sul palco, la sua presenza è preziosa come mediatrice linguistica e culturale.

La professoressa Laura Franchini, arrivata dalla città di Moreno, partecipa quest’anno con la sua Scuola di Danza Classica e Ginnastica “Ballet Arts Moreno” al Festival Internazionale del Folklore di Agrigento.

Con il Gruppo Folkloristico “Los Gauchos de Moreno” nel 2002 ha rappresentato l’Argentina al 57° Festival Internazionale del Folklore della Sagra del Mandorlo in Fiore ed ha ricevuto il trofeo “Ugo Re Capriata” assegnato dall’Associazione Nazionale della Stampa.

Ma i trofei di questa celebre ballerina argentina sono molti.

Durante la nostra conversazione ha un momento di commozione quando ci racconta del suo amore per Agrigento, per la Sagra.

E quale è il valore più grande della nostra Sagra del Mandorlo? le chiediamo.

“L’amicizia”, risponde senza esitazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp