Una giornata interamente dedicata alla sensibilizzazione, alla memoria e all’educazione emotiva come strumenti fondamentali per contrastare la violenza sulle donne. È questo il cuore del duplice appuntamento che si terrà ad Agrigento il prossimo mercoledì 23 settembre, promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità, e dall’associazione Artemixia, con il progetto “Orme d’ombra”, in occasione della tappa agrigentina di Rosalba Castelli, artivista e viandante, che ha scelto la Sicilia e, nello specifico, il nostro Comune per affrontare un viaggio di consapevolezza e cambiamento.

Il programma si articolerà in due momenti principali:

• La mattina, presso la Biblioteca Comunale “Franco La Rocca”, alle ore 9, si terrà un incontro formativo e di confronto dedicato agli istituti scolastici del territorio. Al centro del dibattito ci sarà l’educazione emozionale, considerata la vera chiave di volta per scardinare la cultura della violenza e coltivare il rispetto reciproco sin dalle giovani generazioni.

• Il pomeriggio (ore 16:30) ci si sposterà presso l’Ente Parco della Valle dei Templi per un momento di fortissimo valore simbolico: l’inaugurazione dell'”Albero per la Memoria”, dedicato a tutte le donne che non ci sono più, vittime di violenza.

“Come assessore alle Pari Opportunità e ai Servizi Sociali, ritengo fondamentale che le istituzioni siano in prima linea in questo percorso di sensibilizzazione – afferma Roberta Lala -. L’inaugurazione dell’albero rappresenta una metafora potente: le radici sono fortemente connesse alla terra, a testimoniare il legame indissolubile con la memoria di chi abbiamo perso, mentre i rami propendono verso il cielo, simbolo di speranza per un futuro migliore e di rinascita per l’intera comunità. Dobbiamo ripartire dalle emozioni e dall’ascolto”.

“La giornata vedrà la preziosa e centrale collaborazione dell’associazione Artemixia, alla quale voglio rivolgere un sentito ringraziamento, in particolare alla sua protagonista e anima, Rosalba Castelli. La loro presenza onora la nostra città e rafforza il nostro messaggio di stop alla violenza”, conclude l’assessore comunale.

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