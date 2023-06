Campionati Internazionali di Giochi Matematici, ottimo piazzamento in finale per l’agrigentina Emma Alaimo

Si è svolta sabato 13 maggio la Finale nazionale Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati dall’Università Bocconi di Milano, migliaia di concorrenti di ogni età si è sfidata a colpi di giochi matematici. La giornata è stata una grande festa. L’agrigentina Emma Alaimo, che frequenta il IV° Ginnasio del Liceo Empedocle, ha partecipato alla competizione iscrivendosi da esterna, e dopo avere superato le varie fasi, che hanno visto inizialmente la partecipazione di 35000 ragazzi, è approdata alla finale nazionale. Ha risolto 10 quesiti su 10 e si è classificata 78° su circa 1300 partecipanti. Il Campionato è articolato in quattro fasi: quarti di finale on line; semifinali nelle 100 sedi italiane; la finale nazionale in Bocconi e la finalissima internazionale in Polonia a Wroclaw il 25 e 26 agosto. “Logica, intuizione e fantasia” è stato lo slogan dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” giunti alla 30ª edizione.