Dal “Nuova Manhattan” messaggio di pace e fratellanza

Scuole protagoniste del Mandorlo in Fiore. Anche nella scuola primaria “Nuova Manhattan”, che fa parte dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini guidato da Luigi Costanza, si è dato vita ad un vero e proprio spettacolo di fratellanza tra gli alunni del plesso e il gruppo Folkloristico dell’ India. L’evento si inserisce nel progetto “Adotta un patrimonio” in occasione del Mandorlo in fiore, in programma ad Agrigento fino al prossimo 12 marzo. Gli alunni hanno riproposto tradizioni e danze del “Nowruz” la festa della primavera che coincide con il Capodanno indiano. Una delle celebrazioni dal fascino millenario che affonda le radici già nella antica Persia. Si è allestito un tavolo con i sette simboli di augurio del Capodanno e, inoltre, gli studenti del plesso “Nuova Manhattan” si sono cimentati in una danza tipica indiana, mentre il gruppo ospite si è esibito in una performance esaltante e coinvolgente. Scambi di doni e auguri di fratellanza hanno caratterizzato questo momento conviviale eleggendo i bambini e Agrigento simbolo e città della pace.