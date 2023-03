Traffico letteralmente paralizzato questa mattina, 9 marzo , al viale della Vittoria di Agrigento. A dover fronteggiare le furibonde ire dei conducenti delle vetture ingolfate in fila hanno dovuto pensarci gli agenti della polizia municipale. Disagi già a partire dalla salita Coniglio e dai due sottostanti semafori. Autobus fermi in attesa dei gruppi, che si sono esibiti sul palco di piazza Cavour, e auto bloccate in un caos domato, poi, dai vigili urbani.