Spettacolo del Mandorlo in fiore: ecco info e biglietti

75° Mandorlo in Fiore, domani la Fiaccolata dell’Amicizia

Stasera e venerdì al Teatro Pirandello gli spettacoli del 65° Festival Internazionale del Folklore

Domenica al Tempio della Concordia per lo spettacolo finale, dalle ore 15, l’ingresso è consentito con un ticket di 5 euro, più 2 euro di prevendita.

Biglietteria unica è Box office di via Imera 27 ad Agrigento, telefono 092220500, email [email protected]; oppure su webtic.it all’indirizzo https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5496

Tutti gli appuntamenti in programma sono pubblicati sul sito ufficiale www.mandorloinfioreagrigento.com e sulla app “Agrigento”, scaricabile sulla piattaforma Android e Ios, da Play store o App Store, o cliccando agrigento.comune.digital.

Il 75°Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.

Per maggiori informazioni si possono consultare il Servizio Turistico Regionale di Agrigento di via Empedocle n. 73, Tel. 0922 20391 – Email: [email protected]; e l’Info Point Pro Loco Agrigento di Via Atenea n. 274, Tel. 0922 590141 (ore 9-13; 15-19) – email: [email protected]