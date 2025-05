Lamin Jassey: Il Sogno di una Vita Tra Gambia e Agrigento

Ci sono storie che superano l’immaginazione, come quella di Lamin Jassey, un giovane africano il cui viaggio verso un futuro migliore ha attraversato continenti e mari, tra speranze e sfide. Originario del Gambia, Jassey ha intrapreso un percorso straordinario con un sogno fermo nel cuore: giocare nella prestigiosa Premier League inglese.

Fuggendo dalla fame, dalla guerra e da situazioni disperate, ha raggiunto le coste libiche per imbarcarsi verso l’Italia. Il suo viaggio ha trovato una tappa cruciale a Lampedusa, dove è approdato come minorenne in cerca di un nuovo inizio. Oggi, Lamin vive ad Agrigento, accolta da una famiglia che ha aperto le porte e il cuore al suo talento e alla sua determinazione.

Oltre alla sua passione per il calcio, Lamin si dedica all’artigianato locale, unendo la sua abilità manuale alla sua resilienza e alla sua voglia di costruire un futuro migliore. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, non ha mai smesso di sognare e di lottare per realizzare i suoi obiettivi.

Questo progetto è stato reso possibile grazie agli studenti dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Leonardo Sciascia di Agrigento, coordinati dal direttore responsabile Domenico Vecchio e dal dirigente scolastico Milena Siracusa, con il supporto della tutor Giovanna Maria Casalicchio. Gli studenti coinvolti sono stati fondamentali nel dare voce e visibilità alla storia di Lamin, dimostrando il potere dell’educazione e della solidarietà nel plasmare un futuro di speranza e inclusione. Studenti: Calogero Brucceri, Giada Maria Cacciatore, Calogero Cipolla, Michelle Maria Costanza, Corrado Culmo, Francesco Gabriele Cusumano, Mario Dalli Cardillo, Antonio Deni, Siria Fragapane, Marica Lauricella, Gabriele Pio Rizzo, Giuseppina Vaccarello, Flaminia Vinti.

