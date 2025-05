Nel cuore del quartiere Fontanelle, un’iniziativa sta germogliando, portando una ventata di freschezza e idee innovative nel tessuto urbano. Il Comitato di quartiere Fontanelle Insieme ha recentemente stretto una collaborazione significativa con i giovani studenti della 3ª F della scuola primaria “G. Verga“. L’incontro si è svolto nell’ambito del progetto “laboratorio di Design Thinking & Sostenibilità”, un’iniziativa lungimirante promossa dalla Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani.

Questo progetto si distingue per il suo approccio partecipativo, coinvolgendo attivamente i bambini della scuola primaria in un percorso di co-progettazione degli spazi che li circondano. Lungi dall’essere semplici spettatori, i giovani studenti sono diventati i veri protagonisti di un’esperienza creativa che mira a trasformare la loro percezione e interazione con il territorio.

Attraverso l’utilizzo di strumenti intuitivi e stimolanti come il disegno, la facilitazione grafica e le dinamiche del co-design, i bambini sono stati guidati nell’esplorazione di nuove prospettive sul loro quartiere. Questo approccio metodologico non solo stimola la loro creatività e capacità di problem-solving, ma offre anche un’opportunità unica per sviluppare un senso di appartenenza e responsabilità civica fin dalla tenera età.

Un aspetto cruciale del laboratorio è la sua forte enfasi sulla sostenibilità ambientale. Il progetto integra attività pratiche di forestazione urbana, culminate nella piantumazione di 22 nuovi alberi all’interno dell‘area verde della scuola. Questa azione concreta non solo contribuisce a migliorare la qualità dell’ambiente scolastico, ma funge anche da potente strumento di sensibilizzazione ecologica per i giovani partecipanti.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra enti locali, comitati di quartiere e istituzioni scolastiche possa generare un impatto positivo e duraturo sulla comunità. Coinvolgendo i bambini in processi di progettazione urbana e sensibilizzandoli alle tematiche ambientali, si pongono le basi per una cittadinanza più consapevole e attiva nel futuro. Resta da osservare come le idee e le proposte nate da questo “laboratorio” si tradurranno in cambiamenti concreti per il quartiere Fontanelle, ma il seme di un futuro più sostenibile e partecipativo è stato indubbiamente piantato.

