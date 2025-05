Si è concluso con l’elezione della nuova segreteria nazionale il I Congresso Nazionale del Sinafi – Sindacato Nazionale Finanzieri, tenutosi a Roma il 9 maggio 2025. Un appuntamento centrale per il futuro del sindacato, che ha visto la partecipazione di 85 delegati provenienti da tutte le regioni d’Italia. Alla guida dell’organizzazione sindacale è stata eletta Stefania Castricone, Luogotenente della Guardia di Finanza, già segretario nazionale sin dalla costituzione del Sinafi nel 2019 e poi segretario generale aggiunto. La sua elezione a segretario generale nazionale rappresenta una scelta di continuità e visione strategica.

Il congresso ha avuto come tema centrale “Il valore della partecipazione per il raggiungimento di equità e giustizia”, su cui si è sviluppato un ricco dibattito che ha coinvolto rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, giuridico e sindacale. Tra gli interventi più significativi, quello del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che ha espresso gratitudine per l’opera quotidiana della Guardia di Finanza a tutela dell’economia e della legalità, sottolineando anche il ruolo fondamentale dei sindacati come interlocutori delle istituzioni.

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, generale corpo d’armata, Andrea De Gennaro, ha invece posto l’attenzione sull’articolo 3, comma 2 della Costituzione, che richiama il valore della partecipazione e del pieno sviluppo della persona umana.

La nuova segreteria nazionale, in larga parte riconfermata, è così composta:

Stefania Castricone – segretario generale nazionale

Alessandro Margiotta – segretario generale aggiunto

Salvatore Critelli – segretario nazionale amministrativo

Santo Scirè Calabrisotto – segretario nazionale organizzativo

Alfredo Ciauri – segretario nazionale per i rapporti istituzionali e sindacali

Bartolomeo Cammarino – segretario nazionale per l’area giuridica e legislativa

Paolo Finetti – segretario nazionale

Angelo Genovese – segretario nazionale

Antonio Monterossi – segretario nazionale

Grande soddisfazione per la Sicilia, che ha espresso numerosi rappresentanti all’interno degli organi nazionali del sindacato. Tutti i seguenti finanzieri, infatti, prestano servizio presso reparti siciliani (Palermo, Trapani ed Agrigento) e sono stati designati a importanti incarichi nazionali:

Organi Direttivi:

Angelo Genovese – segretario nazionale

Antonio Gioia – presidente del direttivo nazionale

Giuseppe Accardo – componente del direttivo

Paolo Caci – componente del direttivo

Giacomo Di Maio – componente del direttivo

Riserve del Direttivo Nazionale:

Emanuele Tiseo

Francesco Cutrò

Paolo Chiarelli

Elisa De Iaco

Giacomo Verderame

Riserve del Collegio dei Revisori Nazionale:

Giuseppe Di Sarno

Giuseppe Giacalone

Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale:

Michele Tusa

Riserva:

Riserva: Antonio Stillittano

Nella sua relazione conclusiva, la segretaria generale Castricone ha ringraziato tutti i soci del Sinafi per l’impegno e la partecipazione, annunciando un cambio di passo deciso per rafforzare le relazioni sindacali: “Equità e Giustizia saranno la visione; il Sinafi il mezzo per realizzare un ambiente lavorativo moderno e partecipato. Solo un’organizzazione attenta alle esigenze dei propri membri può restituire dignità e identità al lavoro. Un sindacato moderno per una Guardia di Finanza moderna”.

