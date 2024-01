Più controlli per garantire la tranquillità dei cittadini. Questo è stato deciso nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto al Comune di Naro, presieduto dal prefetto di Agrigento Filippo Romano. Un’importante risposta dopo il duplice omicidio del 5 gennaio scorso delle due donne di nazionalità rumena, la cinquantottenne Delia Zarnescu, e la cinquantaquattrenne Maria Rus, uccise nelle loro abitazioni nel centro storico narese, e gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

All’incontro hanno i rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui il questore di Agrigento Tommaso Palumbo, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Nicola De Tullio e il comandante provinciale della guardia di finanza colonnello Edoardo Moro. Il prefetto Romano ha assicurato l’impegno delle forze di polizia per il mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica.

Saranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine anche con pattuglie a piedi. Vicinanza è stata espressa al sindaco Maria Grazia Brandara vittima negli ultimi mesi di episodi intimidatori. A margine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato inaugurato il dipinto murale della sala consiliare “Morello”, realizzato dai ragazzi dell’accademia di Belle Arti di Firenze diretti dal prof. Calogero Vinciguerra.

Apprezzato il contributo di Etta Milioto, consulente culturale del Comune di Naro, l’esibizione artistica di Carmelo Porrello che ha intonato l’ inno di Mameli, e il dialogo tra la giornalista Margherita Trupiano e il prof. Saverio Vinciguerra che ha spiegato i particolari di questi interventi che hanno con simbologie e messaggi evocativi, arricchito la Sala consiliare e permesso la rigenerazione urbana di una zona degradata, Via Vanelle, ora meta di turismo.

“E’ un giorno importante – ha detto il sindaco Brandara -. L’azione di mecenatismo dell’Accademia dei Beni Arti di Firenze è un esempio di amore per Naro ed io ringrazio il prof. Vinciguerra, che ha avuto questa generosa idea. Tra l’altro Via Vanelle tra non molto sarà ancora piu’ bella. È stato consegnato dallo studio di architettura Grimaldi il progetto esecutivo che prevede il recupero del manto stradale, la nuova illuminazione e procedure che snelliranno l’iter per quanti vorranno in quella via aprire nuove attività commerciali, cassonetti per la raccolta dei rifiuti di ultima generazione”.