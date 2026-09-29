La consigliera comunale di Castrofilippo, Ilenia Dainotto, incontra l’on. Luigi Salvaggio, deputato all’Ars, e conferma convintamente la sua permanenza a Forza Italia, partito al quale aveva aderito sin da maggio dell’anno scorso. Avvocato, 35 anni, sposata con l’avvocato Giovanni Turco, madre di 2 bimbi, Ilenia Dainotto è stata candidata sindaco a Castrofilippo nell’ultima tornata elettorale e siede oggi al consiglio comunale, da qualche mese fra i banchi della maggioranza. Nel corso dell’incontro con l’on. Luigi Salvaggio, la consigliera comunale di Castrofilippo ha voluto conoscere gli interventi programmati e in corso di programmazione per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio della provincia di Agrigento in genere e di quello di Castrofilippo in special modo.

Ilenia Dainotto afferma che ”è importante il sostegno economico per l’agricoltura, in corso di attivazione alla Regione. Infatti, il comparto agricolo anche nei nostri territori ha accusato i danni derivanti dal cambiamento climatico e dalla siccità che hanno inciso negativamente sulle filiere ortofrutticola, cerealicola e vitivinicola e che richiedono alle aziende agricole nuovi investimenti per dotarsi di attrezzature e impianti di adattamento strategico ai cambiamenti climatici e alla mutevolezza dei mercati”.

“Con l’onorevole Salvaggio abbiamo pure affrontato le tematiche riguardanti sia il sostegno alle iniziative in campo sociale a tutela della terza età, delle disabilità e dell’infanzia, sia le politiche di promozione dei territori con interventi di promozione della cultura e della vivibilità nei territori, ritrovando unità di intenti e condividendo la stessa caparbietà nel volerli portare avanti efficacemente” -aggiunge la consigliera Ilenia Dainotto.

“Incontrando la consigliera Dainotto” -commenta l’on. Luigi Salvaggio- “ho avuto conferma diretta e concreta delle sue doti di operosità e di leadership, di cui avevo sentito parlare diffusamente. Sono pertanto felice di poterla avere a mio fianco per portare avanti insieme tutte le iniziative tangibili e le innovazioni necessarie per uno sviluppo sostenibile dei nostri territori e per una crescita costante e percettibile delle comunità locali”.

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