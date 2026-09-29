Il cadavere di un pensionato agrigentino di 74 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri in un’abitazione di via Pietro Micca, nella zona sottostante via Manzoni, nel rione del campo sportivo ad Agrigento.
Sono stati i vigili del fuoco a fare la scoperta dopo essere stati chiamati per procedere all’apertura della porta d’ingresso dell’appartamento.
Secondo una prima ipotesi l’uomo sarebbe stato colpito da un malore fatale. Da una prima ispezione non sono emersi elementi che possano fare pensare a una morte violenta. Accertamenti in corso delle forze dell’ordine.
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