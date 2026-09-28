Agrigento, giovani “On the Road” con Anas: dalla sala operativa al cantiere del viadotto Maddalusa

Sei ragazzi saranno coinvolti nelle attività della sede Anas: monitoraggio della rete, simulazione di un intervento di emergenza e visita al cantiere. Avviata l’edizione 2026 del progetto sulla sicurezza stradale

AGRIGENTO – Dalla gestione delle emergenze sulle strade alla sicurezza nei cantieri, fino a una visita al viadotto Maddalusa. Sei giovani potranno conoscere da vicino il lavoro di Anas nell’ambito di “On the Road – edizione 2026”, il progetto dedicato alla sicurezza stradale, alla legalità e alla cittadinanza responsabile.

L’iniziativa è stata presentata questo pomeriggio nell’Aula consiliare “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. All’incontro ha partecipato anche Nicola Montesano, responsabile della Struttura territoriale Anas Sicilia.

Il progetto, coordinato sul piano istituzionale dalla Prefettura di Agrigento e sul piano operativo dall’associazione Ragazzi On the Road APS, coinvolge enti, forze dell’ordine e operatori del soccorso con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle attività svolte quotidianamente sul territorio.

Sei ragazzi nella sede Anas

La giornata dedicata ad Anas è in programma mercoledì 30 settembre, quando sei partecipanti entreranno nella sede di Agrigento per seguire un percorso tra formazione ed esercitazioni pratiche.

È previsto un collegamento con la Sala Operativa Territoriale, attraverso il quale i ragazzi potranno vedere come viene monitorata la rete stradale e come vengono gestite le attività ordinarie e le situazioni di emergenza. Potranno inoltre affiancare gli operatori durante le comunicazioni attraverso un sistema a doppia cuffia.

Spazio anche alla parte pratica. Con il personale Anas sarà simulato l’allestimento di un cantiere stradale per un intervento di emergenza, con particolare attenzione alla segnaletica e alle procedure utilizzate per mettere in sicurezza automobilisti e operatori.

Visita al viadotto Maddalusa

Il programma comprende anche una visita al cantiere di manutenzione programmata del viadotto Maddalusa, insieme all’Ufficio di Direzione Lavori. I ragazzi potranno osservare le lavorazioni in corso e conoscere l’organizzazione di un cantiere su un’infrastruttura stradale.

«Dietro ogni intervento sulla strada ci sono persone che lavorano per proteggere la vita degli altri – ha spiegato Nicola Montesano –. Dal monitoraggio della rete alle attività in cantiere, i giovani potranno comprendere perché ogni procedura e ogni comportamento responsabile fanno la differenza».

L’obiettivo di “On the Road” è proprio quello di trasformare la sicurezza stradale da concetto teorico a esperienza diretta, mostrando ai più giovani cosa accade dietro la gestione quotidiana delle strade e degli interventi di emergenza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp