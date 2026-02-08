Nove condanne, otto assoluzione e non doversi a procedere per intervenuta prescrizioni. Questa la sentenza pronunciata dal tribunale di Sciacca, a carico di 17 imputati, per un giro di spaccio di hashish e cocaina nel comprensorio riberese. L’indagine è stata portata avanti fra il 2014 e il 2015.

Inflitti 4 anni e 3 mesi di reclusione a Salvatore Cannella, 51 anni, di Villafranca Sicula; 4 anni e 2 mesi a Giangregory Volpe, 42 anni di Ribera; 4 anni e 1 mese a Luigi Porroni, 71 anni, di Ribera; 4 anni e 1 mese ciascuno a Simone Garufo, 49 anni, e Agostino Giocondo, 56 anni, entrambi di Belmonte Mezzagno.

Ed ancora4 anni e 1 mese ciascuno ad Antonino Adelfio, 55 anni, di Palermo e a Ecaterina Elena David, 42 anni, di nazionalità romena, residente a Ribera; 4 anni ciascuno per Antonino Caronia, di 59 anni, di Ribera e per Giovanni Mazzara, 56 anni, palermitano.

