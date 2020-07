Da questa domenica si allentano le restrizioni in chiesa. La Segreteria Generale della CEI, d’intesa con il Ministero dell’Interno, in data 22/7/2020 Prot. 290/2020, ha fatto pervenire le nuove disposizioni per il protocollo per la prevenzione Covid.

I familiari possono partecipare alle celebrazioni seduti nello stesso banco. La responsabilità è demandata ai fedeli che occupando il posto vicino dichiarano di essere familiari o congiunti. Rimane l’obbligo per coloro che non sono familiari, di mantenere la distanza di un metro.

Non potendo prevedere la tipologia della partecipazione alle celebrazioni di persone singole o della stesso nucleo familiare, nel prendere posto si raccomanda di osservare il distanziamento di un metro dai non familiari.

Decade il numero minimo dei 100 posti ma permane quello dei 200 massimo.

Permane l’obbligo della mascherina e le altre disposizioni del 18 maggio 2020