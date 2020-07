Strada pericolosa, Vigili del fuoco: “Arteria avvolta di sterpaglie, canneti e rovi”

“Il tratto di strada, tra la linea ferrata e la clinica Sant’Anna, ad Agrigento, tra Porta Aurea e Villaseta, presenta un restringimento della carreggiata stradale, a causa della mancata rimozione delle sterpaglie, canneti e rovi, che infestano le cunette e parte della sede stradale, costituendo così un serio pericolo per gli utenti della strada, e per il passaggio dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, che sono costretti, per evitare il contatto con la vegetazione, a correggere le traiettorie verso l’interno della carreggiata stradale. Ciò costituisce un serio pericolo specialmente per i mezzi in soccorso”. Lo scrive in una nota il coordinatore territoriale del sindacato Fns Cisl di Agrigento, Diego Motisi.

“In simili condizioni si presenta anche l’incrocio davanti la caserma del Comando provinciale Vigili del Fuoco, sempre nel medesimo viale – continua -, dove addirittura sta crescendo un albero sulla sede stradale, oltre alle sterpaglie, che limitano la visuale dello stesso incrocio, per non parlare del degrado generale dell’area circostante la caserma dei Vigili del Fuoco, che certamente non contribuisce a dare il dovuto decoro”.