Cresce il malumore per la nuova Ztl in via Atenea, Commercianti scrivono al sindaco

Facendo seguito a numerose richieste dei commercianti di via Atenea ma, soprattutto, delle attività di ristorazione, bar, studi professionali, le chiediamo di valutare le diverse necessità di apertura varchi della ztl al fine di dare la possibilità a tutti di poter svolgere al meglio la propria attività lavorativa, fermo restando che gli attuali orari (ore 11 chiusura ed ore 2 e riapertuara) le chiediamo di aprire il varco della ztl nei giorni feriali dalle 13 alle 16,30.

Oltre 50 attività commerciali della via Atenea hanno timbrato e firmato una lettera inviata al sindaco di Agrigento dove si chiede la modifica della zona a traffico limitato della via Atenea.

Nei giorni scorsi, il Comune di Agrigento, ha disposto i nuovi orari per la via Ztl di via Atenea. La nuova ordinanza che regolamenta il transito veicolare nel salotto cittadino. Si tratta del provvedimento n.87 e resterà in vigore fino al prossimo 13 settembre. La via Atenea sarà così, inibita al transito nei giorni festivi e festivi infrasettimanali dalle ore 17,00 alle ore 02,00. Nei giorni feriali invece il divieto sarà dalle ore 11,00 alle ore 02,00.

La soluzione adottata dal Municipio evidentemente non piace e non è stata condivisa da tutti. E’ un fatto di mentalità, vedere la via principale senza auto ad Agrigento per molti negozianti è vista ancora come un problema piuttosto che come un’opportunità.