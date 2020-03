Da Porto Empedocle in fuga ad Agrigento: denunciati cinque migranti

Complessivamente dieci migranti in tutto, sbarcati nei giorni scorsi, alloggiati, e in quarantena, in un albergo tra Porto Empedocle e Realmonte, si sono allontanati dalla struttura e a piedi sono arrivati nel centro di Agrigento.

Dopo avere vagato alcune ore alla ricerca di un mezzo per lasciare la città, cinque di loro sono stati notati e fermati dalla polizia di Stato.

Sono stati denunciati a piedi libero per «inosservanza dei provvedimenti dell’autorità» (art. 650 codice penale): sarà valutata dall’Autorità giudiziaria la pena prevista, che potrebbe prevedere da un’ammenda di 206 euro fino all’arresto fino a tre mesi.