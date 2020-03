Positiva al Coronavirus, Agrigento e Favara sotto shock

La donna di Favara positiva al Coronavirus, avrebbe avuto contatti con una parente, da circa dieci giorni rientrata dal Nord Italia. Bisognerà chiarire adesso quali contatti ha avuto la favarese in questi giorni.

Agrigento e Favara intanto si sono svegliati sotto shock. E’ il primo caso riscontrato di Covid-19 in questo territorio. Si teme che il contagio possa in qualche modo estendersi.

Soprattutto nella città favarese la gente adesso si chiede se altre persone sono rimaste infette. E c’è da capire chi è davvero il paziente “0”.

Da oggi più che mai serve restare a casa. Accorato l’appello della sindaca di Favara: Anna Alba: non possiamo rivelare il nome, c’è la privacy -VIDEO

E per le persone che hanno avuto contatto con la donna e con gli altri vicini parenti, mettersi in auto quarantena, e se il caso ricorrere all’esame del tampone per spazzare via ogni dubbio.

Nel frattempo i familiari della pensionata, così come gli infermieri, i medici e i pazienti del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Agrigento sono stati posti in quarantena. Effettuato anche il tampone.

In mattinata alcuni chiarimenti potrebbero arrivare dalla Prefettura di Agrigento. Il prefetto Caputo incontra la stampa in videoconferenza.