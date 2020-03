Coronavirus, in giro senza alcuna motivazione: 48 persone denunciate in due giorni

Nelle ultime 48 ore complessivamente 45 persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, per aver violato le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sul contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid19.

I controlli dei militari dell’Arma si sono concentrati sia sulle principali arterie stradali cittadine, statali compresi, sia in zone periferiche e comuni vicini alla città capoluogo. Per 45 cittadini è scattata una segnalazione all’Autorità giudiziaria in base all’articolo 650 del Codice penale, che prevede in casi gravi l’arresto ma che per la stragrande maggioranza dei trasgressori comporterà un’ammenda contravvenzione da 206 euro.