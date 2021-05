Da oggi 13 maggio riapre il Verdura Resort

In attesa dell’inaugurazione del nuovo “acquisto” Villa Igiea di Palermo il prossimo 3 giugno, il gruppo Rocco Forte annuncia oggi il ritorno all’operatività del Verdura Resort. Al suo interno, oltre alla ‘Foresta Verdura Resort , dal 2014 e’ operativa anche ‘Verdura Societa’ Agricola’. L’azienda vanta oltre 2.600 mq di terreno dedicati all’orto, dove viene valorizzata la biodiversita’ grazie alla coltura di ortaggi e piante aromatiche tra cui: melanzane, pomodori, peperoni, meloni, peperoncino, fave, rosmarino, salvia, menta e finocchietto selvatico. Sempre nell’anno di fondazione di ‘Verdura Societa’ Agricola’, e’ stata avviata anche la produzione di olio extra vergine di oliva, ottenuto dalle varieta’ di olive appartenenti alla tradizione locale – Cerasuola, Biancolilla e Nocellara – raccolte manualmente e lavorate a freddo entro poche ore per ottenere il massimo risultato dal punto di vista organolettico. L’olio EVO del Verdura Resort ha cosi’ superato i propri confini geografici approdando nelle cucine e nei ristoranti di Rocco Forte Hotels in tutto il mondo.