Presto attivo il centro vaccinale a Sciacca

Sono in dirittura d’arrivo i lavori al centro vaccinale di Sciacca nei locali di una casa albergo per anziani messi a disposizione dal comune. Nei prossimi giorni potrà aprire i battenti insieme ad altri 19 centri sparsi nell’isola e contribuire, così, alla campagna vaccinale a cui la la Regione sta tentando di dare un’accelerata: in meno di un mese, l’isola, dovrebbe avere 809.600 dosi dei vaccini Pfizer e Moderna, questi i due sieri che verranno prevalentemente iniettati a chi dovrà fare la prima dose. La Regione, poi, da il via alle prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid per i 40enni. Il governo Musumeci, dunque, accoglie l’invito del generale Francesco Paolo Figliuolo, che aveva “dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare, a partire dal prossimo 17 maggio, le prenotazioni per i cittadini over 40”