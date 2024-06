Maggiori festival di settore

La Sicilia è da sempre una delle regioni più affascinanti d’Italia, grazie al suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico, che l’hanno resa non soltanto una delle mete più apprezzate dai viaggiatori, ma anche un luogo privilegiato per i set cinematografici. Non sorprende, dunque, che anche nel 2024, numerose località siciliane sono state scelte come sfondo per film e serie televisive, trasformando diverse città e luoghi caratteristici in vere e proprie icone per gli appassionati di questo mondo.

Palermo e Mondello: set perfetti per il cinema

Palermo, il capoluogo siciliano, è senza dubbio una delle città più suggestive d’Italia, con i suoi pittoreschi vicoli e il suo ricco patrimonio architettonico. Ecco perché Gabriele Muccino ha voluto con forza proprio Palermo come scenario del suo ultimo film “Here Now”, l’attesa pellicola (in uscita il prossimo 31 ottobre) che narra la storia della giovane ragazza americana Sophie e delle sue avventure durante una vacanza sull’isola.

Il film è stato interamente girato in alcune delle zone simbolo della città, come Ballarò, il corso Vittorio Emanuele e l’Orto Botanico, ma anche la borgata marina di Mondello, con il suo splendido mare, è protagonista di diverse scene: un film da non perdere, dunque, non solo per la sua trama e per l’ottima produzione, che mira a raggiungere candidature importanti nei maggiori festival di settore, ma anche per ammirare le meraviglie di questa millenaria città.

Le Madonie in un film apocalittico

L’area montuosa delle Madonie è invece il set del nuovo film “The End” del regista Joshua Oppenheimer, un musical apocalittico con protagoniste diverse star di Hollywood come Tilda Swinton e Michael Shannon. Le riprese hanno avuto luogo, in particolare, nelle caverne della miniera di salgemma più grande d’Europa, a Petralia Soprana, un luogo scelto anche per la sua sostenibilità ambientale.

Trapani, Sciacca e Salemi: sulle orme della criminalità

“Iddu” è un film che racconta la storia di Matteo Messina Denaro, uno dei più noti boss mafiosi siciliani, le cui riprese non potevano che svolgersi nei luoghi che hanno fatto da sfondo alle cronache degli anni passati. In particolare, la pellicola diretta da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Elio Germano e Toni Servillo tra i protagonisti, è stata girata nella Sicilia occidentale, tra Trapani, Sciacca e Salemi, luoghi dove il potere criminale di Messina Denaro era più forte.

Il legame con la letteratura e il teatro

La Sicilia è anche la location di “Il Gattopardo”, una delle opere più iconiche della letteratura italiana, trasformato in una serie televisiva su Netflix. Le riprese sono state effettuate tra Palermo, Trapani, Catania e Siracusa, con un cast d’eccezione che include Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli e Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel.

I nuovi volti della Sicilia al cinema

Oltre ai film e alle serie già menzionate, ci saranno però anche altre produzioni che metteranno in luce diverse località siciliane. Tra queste, “Cuori di sale”, opera d’esordio di Rosa Russo ambientata tra Mazara del Vallo e Trapani, in cui il tema della ricerca sul cambiamento climatico si lega all’accadimento di eventi drammatici, e “Spiaggia di vetro”, girato a Messina e nelle aree circostanti, in prossimità dello Stretto che separa la Sicilia e la Calabria.

La Sicilia continua insomma a essere una fonte inesauribile di ispirazione per il mondo del cinema e della televisione, come dimostrano le numerose produzioni in uscita nel 2024 che offrono agli spettatori l’opportunità di scoprire le bellezze e le storie di questa terra. Dai paesaggi urbani di Palermo alle spiagge di Mondello, passando per le montagne delle Madonie e le città della Sicilia occidentale, piccolo e grande schermo ci porteranno in un viaggio attraverso una delle regioni più affascinanti d’Italia. Una straordinaria occasione per celebrare la cultura e la bellezza della nostra amata terra.