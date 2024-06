Il presidente Gabriele Moncada si prende una settimana di tempo prima di iniziare a lavorare per gettare le basi della nuova stagione che vedrà la Moncada, retrocessa, impegnata nel campionato di Serie B nazionale. Servirà prima di tutto un nuovo coach con le giuste motivazioni. Mentre i tifosi sperano in un progetto di rinascita con un roster costruito per tentare subito il ritorno in A2, la società saluta i protagonisti della stagione appena conclusa. Per coach Damiano Pilot si aprono le porte della massima serie. Pilot andrà a fare il secondo di Marcelo Nicola a Scafati e ritroverà Trapani come avversaria. Diversi sono i sentimenti che coach Pilot si porterà da Agrigento: “Mi porto tante cose, paradossalmente anche delle certezze. Quando sono arrivato qui, ho cambiato tecnicamente delle cose ma non sono cambiato io. Sono stato qui in due momenti diversi della stagione, quando sono iniziate le difficoltà e quando queste ci avevano travolto. Le facce che ho visto, se le avessimo viste nel momento clou della stagione, le cose sarebbero andate diversamente. Mi porto tanti rapporti umani, a partire da Marco Morganti.” Quello che Pilot augura alla Fortitudo è “il meglio. Nei momenti di difficoltà ci siamo stati tutti. Questi campionati stanno cambiando; l’A2 di oggi, così come la B, non è quella di qualche anno fa, sono campionati di élite, i cui costi stanno aumentando e, vista la posizione logistica della Sicilia, è normale che vada a impattare sull’organizzazione di una stagione. Bisogna far forza sulle caratteristiche individuali.” Hanno salutato anche Alessandro Sperduto e Jakob Polakovich. L’americano sui social ha postato “goodbye” con sullo sfondo una foto dell’esterno del PalaMoncada, chiuso e al buio. La Fortitudo ripartirà da Cristian Mayer e Albano Chiarastella. Mayer, direttore sportivo, ha ricevuto diverse proposte che sembra non considererà per rimanere con i colori biancazzurri. Chiarastella, il capitano della squadra, resterà sotto contratto, rappresentando un tassello fondamentale per la ricostruzione del team.