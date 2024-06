Nuovi guai giudiziari per Andrea Puntorno, 47 anni, ex capo ultras della Juventus e già coinvolto in diverse inchieste su traffico di droga. Il questore di Torino ha applicato nei suoi confronti il Daspo per la durata di 5 anni con il divieto di entrare allo stadio per le partite delle squadre italiane anche all’estero. Il questore aveva anche chiesto anche l’obbligo di presentazione in Questura prima delle gare ma la Cassazione, accogliendo il ricorso degli avvocati Teresa Alba Raguccia e Alessandro Marchica, ha rigettato la richiesta. Puntorno per anni è stato a capo del gruppo organizzato “Bravi ragazzi” ed era stato coinvolto nell’inchiesta sul bagarinaggio nella curva dello stadio torinese.