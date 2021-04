Da lunedì in tutta la città inizia la disinfestazione. Lo comunica Giovanni Vaccaro, assessore alla sanità al comune di Agrigento. Per tre settimane tutta la città sarà interessata al processo di disinfestazione, tutto ciò per rispettare tempi e modalità per stanare subito eventuali problemi di natura sanitaria. “Siamo riusciti e ringrazio anche le ditte per la pronta collaborazione alla disinfestazione a un’azione incisiva che darà subito i suoi frutti per la tutela, il decoro e la salute pubblica dei residenti.

Da lunedì si partirà dalla frazione di San Leone e a giro nelle tre settimane successive saranno interessati tutti i quartieri della città,dalle 22.30 alle 6.00 del mattino, attraverso le ditte verrà effettuata una pulizia generale con cicli alternati di larvicidi e insetticidi che sono fondamentali per liberare il territorio da zanzare e altro.

Dall’inizio del mio insediamento ho ritenuto e ritengo prioritarie le azioni di pulizia ordinaria e straordinaria della città e la cura del verde pubblico. L’amministrazione comunale sta facendo la propria parte e sono sicuro che anche gli agrigentini ci aiuteranno in questo percorso virtuoso e che possa dare un input culturale sul tema della pulizia e del decoro cittadino che è sempre il biglietto da visita e lo standard di vivibilità della qualità della vita di una comunità”