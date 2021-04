Senza mascherina, multati dipendenti e chiuso supermercato

Al Villaggio Mosè, precisamente lungo il viale Leonardo Sciascia, i carabinieri della Compagnia di Agrigento, nel corso di un’ispezione all’interno di un supermercato hanno sorpreso 3 dipendenti con la mascherina abbassata. I tre, addetti ai reparti salumeria e macelleria, sono stati sanzionati 400 euro a testa. E’ stata disposta, inoltre, la chiusura per il supermercato per un giorno.

E in centro città, durante un controllo ad un bar, nella zona del Quadrivio Spinasanta, i militari dell’Arma hanno trovato tre persone, sedute nei tavoli a consumare all’interno dell’attività lavorativa, in palese violazioni delle regole anti contagio. Il titolare è stato multato circa 1.600 euro (perché recidivo), e l’attività lavorativa è stata chiusa per la durata di 30 giorni. Inoltre sanzionati 400 euro ciascuno i tre avventori.