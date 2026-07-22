Un vasto incendio ha interessato la parte a valle del territorio di Grotte e le fiamme hanno lambito diverse abitazioni creando paura ed allarme. Tutto ha avuto inizio nel primo pomeriggio di martedì. Il fuoco ha raggiunto anche la tribuna del campo sportivo che, per motivi di sicurezza, è stato chiuso al pubblico. Vigili del fuoco e uomini della Forestale hanno lavorato per ore prima di avere ragione sulle fiamme. La situazione è tornata tranquilla solo in serata lasciando spazio alla fuliggine e all’aria irrespirabile.

“E’ un momento particolarmente duro per il nostro territorio e per la nostra comunità – afferma il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza -. Non si registrano danni particolari ma tanto spavento. Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono impegnati e, in particolare, i vigili del fuoco, la Prefettura e il responsabile dell’area tecnica l’ing. Settecasi”.

“Questa mattina saranno individuati tutti coloro che non hanno provveduto agli obblighi per la prevenzione e la lotta agli incendi di cui all’ordinanza sindacale che ho emesso lo scorso 23 aprile 2026. Si provvederà all’applicazione di tutte le sanzioni previste dalla legge. Evito di fare commenti sulla gentaglia che ha causato dolosamente questo ennesimo atto che non trova termini adeguati per essere definito”.

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