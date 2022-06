Da dimora di famiglia a struttura ricettiva: ecco “Casa mammì”, nel cuore della Valle

L’obiettivo è far stare bene i turisti in un luogo in cui ritemprarsi prima di ributtarsi nel mondo del lavoro, della fatica quotidiana: ad Agrigento, nella storica struttura, datata 1950, ubicata in via Panoramica dei Templi, nasce “Casa mammì” una nuova struttura ricettiva. Un “pezzo” di Agrigento in cui si possa vivere sereni, avere buone relazioni umane, un posto in cui ci si possa ricostruire fuori e dentro, in cui si possano trovare bellezza e una buona accoglienza. “Noi siamo cresciuti qui- dicono le responsabili della struttura, Anna e Antonella Zambuto-. Questa dimora è stata acquistata dai nonni nel 1950 per permettere a tutti i figli di vivere insieme. C’è un grande senso si appartenenza. Ci unisce la storia di famiglia, qui ci sono mani amorevoli che vogliono prendersi cura della struttura e dei clienti.” Un progetto che è nato da sé, come dice l’architetto, Antonio Crapanzano: “I proprietari ci hanno entusiasmato. Abbiamo dato un’impronta contemporanea utilizzando i materiali del luogo realizzati da artigiani locali.” “Un motivo di orgoglio per il territorio agrigentino” dice l’assessore comunale, Francesco Picarella, che si augura una stagione turistica proficua per la città.