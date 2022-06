Campagna scavi alla Valle dei Templi: risultati straordinari

Si concluderà giovedì 30 giugno la campagna di scavi, e ricerche curata dall’Università di Catania e dal Dicar del Politecnico di Bari nell’area del teatro antico di Agrigento, in convenzione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Le indagini di quest’anno, cui ha partecipato un folto gruppo di studenti e laureati dei due Dipartimenti, hanno dato risultati di straordinario interesse per la conoscenza della storia dell’area, soprattutto per le fasi precedenti la costruzione dell’edificio teatrale e per quelle successive al suo abbandono.