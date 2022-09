Da Agrigento al marketing internazionale: ecco Luanaproject

Si chiama Luanaproject ed è un’ azienda di progettazione interior design. Nasce ad Agrigento qualche tempo fa da un’intuizione di Luana Vitale, torinese di nascita ma agrigentina d’adozione, con l’intento di progettare dando forma ad un’idea, strutturare e definire gli spazi e i colori. L’azienda progetta e commercializza articoli d’arredo esclusivi realizzati dai migliori artisti artigiani.

I prodotti sono riuniti in un’unica piattaforma Online dedicata a professionisti, come architetti e società di progettazione, che potranno arricchire con articoli esclusivi i propri progetti e renderli unici.

A rendere unica l’azienda sono le opere esclusive realizzate in ceramiche artistiche di Caltagirone e le Opere della LuanaprojectGallery realizzate da noti Maestri contemporanei della pittura Italiana. L’azienda si pone tra gli obiettivi quello di riuscire a coinvolgere le più prestigiose realtà mondiali. Il team è ricco di figure professionali dotate di grandi capacità in specifici campi, vantando così una fortissima rete commerciale e una qualità di fornitori unica nel suo genere. Luanaproject ha una rete che utilizza sia i canali tradizionali che i moderni sistemi digitali, dove professionisti del desing e architetti possano trovare idee d’arredo e pezzi unici, portando la Sicilia e le sue opere nel mercato internazionale. L’azienda sviluppa i suoi interessi commerciali rivolti a un mercato di lusso partendo con una azione determinata di iniziative e marketing in un territorio internazionale come il Principato di Monaco dove organizza e partecipa a eventi internazionali promuovendo le opere artistiche realizzate in Sicilia dai migliori artigiani. Prossimo appuntamento il 23 settembre prossimo a Villa Arson con una serata internazionale del design con i professionisti architetti, poi nel febbraio 2023 a Dubai alla fiera del design. Luanaproject progetta e realizza lavori per abitazioni private, interni di yacht e strutture ricettive. Tutto reperibile su www.luanaproject.it