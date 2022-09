Altre adesioni a Forza Italia agrigentina a Favara

Altre adesioni a Forza Italia agrigentina, da parte del consigliere comunale di Favara, Antonio Cipolla, eletto nella lista “Forza Azzurri”, e di Lorena Infantino, prima dei non eletti alle scorse elezioni Amministrative nella lista “Favara per i beni comuni”.

Cipolla e Infantino affermano: “Riteniamo Forza Italia un partito ben radicato nel territorio, attento alle periferie, pronto a sostenere le istanze dei cittadini e a garantire amministrazioni efficienti. Inoltre Forza Italia agrigentina è ben collegata con la Regione siciliana, sia con l’Assemblea che con il Governo, e ciò è utile per intraprendere percorsi di sviluppo in collaborazione e fruttuosi”.

“Accogliamo con entusiasmo le adesioni degli amici Antonio Cipolla e Lorena Infantino” – affermano il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e l’assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto. E aggiungono: “Le due nuove adesioni rappresentano un plusvalore per il partito locale e testimoniano un rinnovato impegno ad operare a favore delle comunità amministrate verso l’obiettivo del progresso economico e sociale”.

E nel corso della riunione – svolta in presenza del coordinatore cittadino Paolo Dallicardillo e del gruppo dei dirigenti locali tra cui Giovanni Quaranta, e che ha sancito le adesioni di Cipolla e Infantino – Gerlando Stuto, del gruppo politico di Favara derivante dalla Lista civica “Azzurri per Favara”, che ha partecipato alle ultime elezioni Amministrative, è stato designato quale nuovo responsabile provinciale del settore “Enti Locali” di Forza Italia agrigentina.

L’incarico gli è stato assegnato dagli stessi onorevoli Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo, che affermano: “Riponiamo incondizionata fiducia verso l’amico Gerlando Stuto, persona stimabile e di indubbie capacità politiche e amministrative. Siamo certi che contribuirà in modo proficuo all’organizzazione del partito nel territorio, a favore di un sempre maggiore radicamento e condivisione tra i cittadini”. “Ringrazio gli onorevoli Gallo e La Rocca Ruvolo per la fiducia riposta in me” – dichiara Gerlando Stuto. E aggiunge: “Riserverò il massimo impegno per ottenere il migliore risultato auspicabile nel mio settore di competenza”.