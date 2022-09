Il vaccino antiCovid di Novavax, almeno in Sicilia, è stato un fallimento. In sette mesi, solo 2.475 siciliani lo hanno richiesto. E adesso 300 mila dosi scadute dentro i frigoriferi delle Asp e ospedali dell’isola, andranno al macero. Stessa sorte è toccata a giugno per 30mila dosi di Moderna. Complessivamente sono 600mila i vaccini inutilizzati. Una beffa pe rla Sicilia, dove 625 mila persone non si sono vaccinate.