Cura del giardino: tutti i prodotti indispensabili 

Fare giardinaggio non è solo un hobby: è anche un modo per mantenere vivo e salubre un ambiente unico e, spesso, raro della propria abitazione. Chi ha la fortuna di avere un giardino dovrebbe avere sempre a portata di mano attrezzi dedicati che garantiscano la longevità delle diverse piante. Sul web ormai si può trovare e acquistare di tutto, ma il primo step, per il consumatore, è quello di visionare le recensioni per avere la certezza di scegliere il meglio: in tal senso, i migliori prodotti su itop5 riguardano anche gli attrezzi da giardino.

Il tosaerba

Il primo utensile da considerare in un giardino è, senza dubbio, il tosaerba: la prima discriminante da tenere presente, in questo caso, sarà costituita dall’alimentazione. Un tosaerba con motore a scoppio avrà maggiore impatto sull’ambiente, ma garantirà un’autonomia e una potenza perfetti per gli spazi più ampi; al contrario, uno con filo elettrico potrebbe essere un po’ meno potente (anche se le ultime tecnologie hanno aumentato ottimamente le prestazioni) e presentare la limitazione della lunghezza del cavo: sarà, però, un alleato ideale nei giardini di dimensioni più ridotte, oltre ad avere il grosso vantaggio di essere meno rumoroso.

Le caratteristiche principali di tali attrezzature dovranno prevedere, necessariamente, un’impugnatura agevole e sicura che consenta una manovrabilità ideale e una scocca in materiali leggeri ma resistenti, quali l’alluminio, che protegga le componenti interne dai corpi estranei che potrebbero penetrarvi (sassi o legnetti).

L’arieggiatore e lo scarificatore

Pur avendo entrambi una funzione similare, ovvero far penetrare aria e acqua nel terreno, questi due utensili hanno lame differenti: nel primo ricordano quelle di un rastrello, mentre nel secondo sono più grandi e vanno più in profondità. Lo scopo di tali attrezzi è quello di fornire al terreno e all’erba appena tagliata il giusto grado di umidità e ossigenazione, perché non venga “soffocata” dai detriti. Ne conseguirà un manto omogeneo e livellato che crescerà ovunque nella stessa maniera. Ovviamente, anche in questo caso bisogna tenere conto dell’ampiezza dello spazio su cui si va a intervenire, nonché di quanto verde ci sia da sfoltire per scegliere l’uno o l’altro.

Il tagliasiepi

Le siepi possono trovarsi sia in un giardino grande che in uno piccolo. In maniera molto simile al tosaerba, il tagliasiepi sfoltisce il verde grazie a bastoni telescopici per arrivare anche alle fronde più alte. Il vantaggio non sarà solo quello di eliminare le foglie in eccesso, ma anche di poter dare una forma regolare al cespuglio, mantenendo così un aspetto ordinato e gradevole. Anche in questo caso esistono modelli a scoppio, ma anche a batteria e sarà necessario cercare quelli che bilancino bene la necessità di un prodotto robusto a quella di un ridotto apporto di vibrazioni in fase di manovra.

La vanga e l’irrigatore

In un giardino, si trovano spesso i fiori o si può persino tentare di piantare piccoli alberi: una buona vanga in materiale resistente consentirà di scavare nel terreno più ostico per seminare o spostare piante già esistenti. Può essere a manico corto o lungo, a seconda delle necessità e l’impugnatura antiscivolo è praticamente d’obbligo. Infine, innaffiare il giardino può essere divertente e persino rilassante, usando un innaffiatoio delle dimensioni adatte o un tubo agganciato a un rubinetto, se si possiede. Ma avere un irrigatore automatico consente di mantenere idratato lo spazio verde senza doversi avventurare, ad esempio, nella canicola estiva nelle ore più calde; oppure può rivelarsi fondamentale in caso di assenza prolungata, per continuare ad avere cura del giardino senza dover chiedere aiuto a parenti o vicini di casa.