Identificato e denunciato il piromane della auto. Ha agito per “vendetta personale”

E’ stato identificato e denunciato, il piromane che ha appiccato, nella tarda serata di ieri, il fuoco a diverse auto per le vie cittadine di Canicattì. Si tratta di un un uomo noto già alle forze dell’ordine, L.C. 43 anni, e stando a quanto rende noto la Procura della Repubblica di Agrigento, avrebbe agito per “vendetta personale”, in preda ai fumi dell’alcol.

Non è stato, possibile procedere all’arresto, essendo trascorsa la flagranza di reato. Verrà, ovviamente, chiesta una misura cautelare. L’operazione è stata eseguita dal personale della squadra Mobile di Agrigento, unitamente ai poliziotti del Commissariato e ai carabinieri della Compagnia di Canicattì, con il coordinamento e al sostituto procuratore Alessandra Russo.

L’identificazione del responsabile grazie alle indagini e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Cinque le auto distrutte, e altre due danneggiate, dalle fiamme in tre zone diverse del grosso centro dell’Agrigentino. Il procuratore capo Luigi Patronaggio ha ringraziato le forze di polizia e i vigili del fuoco “per il loro tempestivo intervento, che ha ridato in breve tempo serenità alla comunità canicattinese”.