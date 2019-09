Ventottenne agrigentino arrestato a Monreale

I carabinieri di Monreale (Palermo), nell’ambito di un servizio antidroga hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio un 28enne, originario di Agrigento , domiciliato a Palermo. I militari, insospettiti da un via vai anomalo di persone dall’abitazione dell’uomo in via Molara, hanno deciso di effettuare un controllo. Il giovane alla vista dei carabinieri ha tentato di disfarsi della droga gettandola dalla finestra del secondo piano dell’appartamento. I carabinieri hanno recuperato un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa e 4 dosi di cocaina. Nell’abitazione è stato trovato anche un bilancino di precisione.L’arrestato è stato posto ai domiciliari. (Fonte LaPresse)