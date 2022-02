Cuffaro: “Voglio far rinascere la Dc e deve farlo proprio dalla Sicilia”

“Ora il mio unico obiettivo è far rinascere la Dc e deve farlo proprio dalla Sicilia”. Lo afferma l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, che ha anticipato dei nuovi movimenti in vista delle prossime elezioni, e lo ha fatto da leader della nuova Democrazia cristiana. “Per ovvi motivi io non mi potrò ricandidare – dice Cuffaro -. Noi però stiamo riformando una squadra, abbiamo pronti due nomi, uno per il Comune di Palermo e uno per la presidenza della Regione siciliana: saranno due donne. I nostri nomi li proporremo, insieme, in un tavolo con il centrodestra, anche se nelle mie intenzioni prossime c’è sicuramente una possibilità di allargare a Italia Viva”.