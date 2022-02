All’interno di bar senza Green pass, multati cliente e proprietario del locale

Sorpreso dai carabinieri all’interno di un bar della via Imera a consumare una bevanda senza il Green pass. Un agrigentino è stato sanzionato 400 euro, mentre per il titolare dell’attività lavorativa la multa è stata di 500 euro. La scoperta nell’ambito dei servizi di controlli disposti da Prefettura e Questura.

Nella serata di venerdì, gli agenti della sezione Volanti, e le altre forze dell’ordine, hanno effettuato una nuova raffica di controlli ed ispezioni nei locali del centro storico. Sono stati 150 le persone controllate mentre erano seduti nei vari locali. Tutti sono stati trovati in regola e avevano il Green pass rafforzato.

Da domani con la Sicilia che torna in zona gialla per gli accessi, e i controlli, in attività ed esercizi commerciali non cambierà di fatto nulla perché sarà necessario sempre il certificato verde rafforzato.