Per quasi quattro lunghi giorni è rimasto intrappolato in un’area impervia e coperta da una folta vegetazione. Un cucciolo di cane è stato localizzato, recuperato e salvato dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. L’animale sta bene. E’ successo nelle campagne di contrada “Cugno Vela” nel quartiere agrigentino di Villaseta. A dare l’allarme sono state due donne che in lontananza hanno sentito continui gemiti.

I vigili del fuoco, dopo la segnalazione, si sono alternati nelle ricerche senza mai mollare, riuscendo alla fine e appunto dopo quasi 4 giorni a recuperare il cucciolo. I vigili del fuoco protagonisti del salvataggio sono: l’ispettore Antonino Sanfilippo, il caposquadra Paolo Sirrao e i vigili Gianvito Augello, Salvatore Cospolici, Giovanni Lombardo ed Erasmo Cappello.

