Il personale del gabinetto della Scientifica della polizia di Stato di Palermo ha eseguito gli accertamenti irripetibili sull’arsenale rinvenuto e sequestrato a Licata lo scorso luglio nel corso di un blitz della Squadra Mobile di Agrigento culminato con l’arresto di quattro persone. Si tratta di cinque pistole, tre revolver a salve modificate per lo sparo, due fucili, migliaia di munizioni e relativi caricatori. L’arsenale era nella disponibilità di Domenico Cusumano, 54 anni, e Rosario Cusumano, 26 anni, padre e figlio, entrambi di Licata. Gli accertamenti serviranno a chiarire se le armi sono state utilizzate per fatti delinquenziali. I risultati si conosceranno entro tre mesi. La vicenda è collegata all’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo che ipotizza l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di armi e droga ma anche di minacce e atti intimidatori.

Lo scorso mese di luglio sono state disposte perquisizioni a tappeto tra Licata e Canicattì culminate con l’arresto in flagranza di quattro persone: oltre ai Cusumano, infatti, sono finiti in manette anche i fratelli Carmelo e Giacomo Marino, anche loro di Licata. Al primo viene addebitata la detenzione di oltre due chilogrammi di hashish e quasi trecento grammi di cocaina occultati nel vano contatori di un condominio mentre nella disponibilità del fratello sono stati rinvenuti 140 grammi di marijuana. Al termine dell’udienza di convalida il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto il carcere per Domenico Cusumano e Carmelo Marino, i domiciliari per Rosario Cusumano e l’obbligo di dimora per Giacomo Marino.

I poliziotti, intervenuti anche con delle ruspe per scavare nei terreni, hanno rinvenuto l’arsenale: cinque pistole, tre revolver a salve modificate per lo sparo, due fucili, alcuni chili di polvere da sparo, circa 10.000 munizioni di vari calibri, denaro contante per complessivi 46.000 euro, quasi 3 chili di hashish, altrettanti di marijuana e 283 grammi di cocaina. I soldi, in particolare, erano in divisi in tre mazzette e messi sotto vuoto. La quasi totalità della droga è stata rinvenuta all’interno della canaletta passa cavi nel quartiere “Bronx” in una stanza dei contatori dell’energia elettrica nell’area condominiale di una palazzina.

