Prosegue spedito il cantiere della nuova palestra polivalente nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè finanziata con 2,5 milioni di euro del Pnrr. Un’infrastruttura sportiva fondamentale, che trasformerà un’area trascurata in uno spazio moderno dedicato allo sport e al benessere della comunità. Il progetto rappresenta un elemento chiave nel piano di riqualificazione urbana del Villaggio Mosè.

La nuova palestra polivalente sarà una struttura all’avanguardia, progettata per ospitare diverse discipline sportive, tra cui pallavolo, basket e calcio a 5. Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità, con l’adozione di soluzioni ecologiche e materiali a basso impatto ambientale, per garantire una struttura moderna e rispettosa dell’ambiente.

