Crollo piazza Cavour, la palazzina continua a perdere pezzi. Si cercano soluzioni

Il palazzo liberty, in piazza Cavour, al viale della Vittoria, continua a perdere pezzi. Guaina, e altri calcinacci, si sono staccati dal tetto, cadendo giù nell’area transennata. Con alle porte la stagione delle piogge, e soprattutto nelle giornate di forte vento, c’è il concreto rischio concreto di altri crolli.

Un’ipotesi che non lascia tranquilli i proprietari degli appartamenti, e gli operatori commerciali sgomberati. Ecco perché bisogna fare presto e in tempi brevi.

Si aspettano le prime decisioni della Procura della Repubblica (c ‘è un’inchiesta in atto per disastro colposo), mentre, anche al Comune di Agrigento si lavora per trovare soluzioni e consentire il ritorno a casa delle persone sgomberate.