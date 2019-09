Iacolino-Falzone :Bonificare il costone del Viale della Vittoria ed intensificare i controlli sulla differenziata

“Una città ad attrazione turistica come Agrigento dovrebbe avere prioritario interesse alla pulizia dei quartieri,da Villaseta a Cannatello passando per San Leone ed il Centro . In quest’ottica non sfugge, invece, la condizione disastrosa del costone del Viale della Vittoria-che guarda alla Valle dei Templi-sommerso da rifiuti di ogni genere.

Un intervento di bonifica ambientale si impone immediato per scongiurare rischi alla salute pubblica e restituire un’area di pregevole valore della città alla sua funzione originaria.

Servono controlli più incisivi e severi per sanzionare incivili e forme inappropriate di raccolta della differenziata in una città dove l’amministrazione comunale da gioiosamente “ i numeri” sulla percentuale di differenziata ma non fa da anni lo spiazzamento delle strade, seppure nella vigenza di un nuovo contratto.

Serve un’azione politica e gestionale complessiva-concludono Giorgia Iacolino e Salvatore Falzone-di monitoraggio e di controllo del territorio per valorizzare i tesori di una città che pretende di ritornare “normale” con una “guida” che guardi alla sostanza dei problemi per risolverli concretamente, oltre l’aridità dei “numeri” ed inconsistenti azioni decorative “