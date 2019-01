Crollo linea ferroviaria Agrigento – Palermo, Sodano: “Già al lavoro per il ripristino”

Cede un tratto di ferrovia tra Aragona Caldare e Agrigento, si lavora per il ripristino

Riguardo al cedimento di un tratto di ferrovia tra Agrigento e Aragona Caldare, Michele Sodano si è messo in contatto con i vertici di Ferrovie dello Stato per aggiornamenti sui lavori. Ferrovie conferma che i lavori stanno procedendo e che entro il fine settimana il servizio tornerà regolare. Ma questo non sarà l’unico argomento riguardante la viabilità che verrà trattato da Michele Sodano, che comunica quanto segue:

“Entro il mese incontrerò i dirigenti di FS Sicilia per discutere della rete treni in Sicilia, questo giovedì invece, con Filippo Perconti e Rosalba Cimino, appuntamento a Roma con ANAS per SS640 Agrigento-Caltanissetta e SS189 Agrigento Palermo.”