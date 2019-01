Agrigento, allerta per rischio meteo nella giornata di mercoledì 30 gennaio

A seguito di avviso da parte del dipartimento regionale della protezione civile, fino alle ore 24 di mercoledì 30 gennaio, il livello di allerta

per rischio meteo-idrogeologico e idraulico è classificato come giallo. Gli uffici comunali della protezione civile monitorano le aree maggiormente a rischio. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale del Comune di Agrigento. Ad Agrigento c’è il sole al momento. Secondo le previsioni meteo di oggi la minima sarà di 4°. Stasera sarà nuvoloso. Nelle giornate di mercoledì e giovedì sono previsti rovesci con massime intorno agli 11° e minime di 6°.



Si sa, i proverbi vanno sempre “presi con le pinze”, ma molte volte ci azzeccano. I giorni della Merla sono i più freddi dell’anno? Non ci sono conferme scientifiche di questa credenza popolare, ma nel 2019 potrebbe essere davvero così. Quest’anno, infatti, per il 29, 30 e 31 gennaio le previsioni meteo parlano di un’ondata di gelo, maltempo e neve in arrivo dal Nord Europa. Evidentemente qualcuno ha fatto arrabbiare Gennaio e il primo mese dell’anno adesso cerca la sua vendetta. Che significa? Ecco spiegata la leggenda dei Giorni della Merla.