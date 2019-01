Jose Tedesco nuovo responsabile provinciale dell’AICS per il Settore Teatro

Agrigento – Jose Tedesco, insegnante a riposo, è il nuovo responsabile provinciale dell’AICS per il Settore Teatro. A quanto pare il giovane Presidente Provinciale dell’AICS, Giuseppe Petix, che è anche il presidente regionale del Dipartimento Cultura, sta puntando sull’esperienza delle personalità che sta nominando per ricomporre l’organigramma dei vari Dipartimenti e Settori provinciali. Infatti siamo dinanzi a una serrata e scrupolosa azione di sostituzione dei vecchi incaricati nei ruoli chiave all’interno della Presidenza Provinciale dell’Ente AICS, fondato sessant’anni fa dal Ministro del Lavoro Brodolini.

Sicuramente Jose Tedesco, la cui esperienza nel campo della cultura e nel campo teatrale è conclamata, si sentirà a proprio agio nell’operare nel Dipartimento Provinciale Cultura dell’AICS specialmente da quando è cambiato il Dirigente Provinciale. Infatti, proprio da fine dicembre scorso è il Giornalista Stelio Zaccaria a guidare egregiamente il Dipartimento, riesumando il prestigioso Premio Sikelé, che da alcuni anni non veniva più assegnato.

Seguendo la scia dell’attivismo Jose Tedesco sta riorganizzando sin da subito il Settore Teatro, coadiuvata da un impareggiabile staff, con il quale non solo si sta muovendo per favorire l’attività teatrale provinciale ma ponendo in attenzione i problemi del mondo dello teatro che oggi rallentano questa nobile ed antica arte.

Martedì 12 Febbraio alle ore 19:00 in Via dei Giovani 45 (strada che costeggia Pelonero a San Giusippuzzu, vi sarà un audizione per nuovi Attori senza limite di età, estesa anche a bambini e bambine dai 10 anni in su. L’Audizione avrà luogo nei locali del laboratorio teatrale “Lanterna Magica”.

Il Presidente Provinciale Petix dichiara: “Nel passato essere nominati Responsabili Provinciali del Teatro sembrava quasi un titolo onorifico ma invece per noi non è un titolo conferito a chi si è solamente distinto nell’ambito teatrale ma una carica operativa con la quale bisogna favorire e rimuovere ciò che ostacola questo importante mezzo e veicolo della Cultura come il teatro! Un grandissimo in bocca al lupo va alla nuova Responsabile Provinciale del Settore Teatro e al nuovo Dirigente Provinciale del Dipartimento Cultura”.