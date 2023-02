Crollano pezzi di cornicione da ponte, intervento dei vigili del fuoco

Calcinacci si sono staccati dal cornicione del ponte lungo la strada statale 115 ter, nei pressi del bivio per i lidi di Porto Empedocle, fortunatamente, non provocando feriti, né danni ai mezzi in transito. E’ successo ieri pomeriggio. L’arteria è rimasta chiusa per alcune ore.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Dopo un sopralluogo, con l’autoscala, hanno rimosso altre porzioni pronte a schiantarsi sull’asfalto. I tecnici, concluso l’intervento, non avrebbero ravvisato particolari problemi per quanto riguarda la staticità del cavalcavia. Nei prossimi giorni previsti nuovi sopralluoghi.